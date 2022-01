Terrorisme : Dix ans après le carnage d’Utøya, Breivik demande sa libération

Le terroriste d’extrême droite Anders Breivik sera devant une cour norvégienne ce mardi pour demander sa libération conditionnelle.

«Il n’est pas devenu moins extrémiste d’un point de vue idéologique», fait valoir Tore Bjørgo, directeur du Centre de recherche sur l’extrémisme de droite (C-REX) de l’université d’Oslo. «Il se présente maintenant comme national-socialiste et même s’il dit qu’en ce qui le concerne, la lutte armée est une phase qui appartient au passé, il n’a d’aucune façon pris ses distances avec la tuerie de masse qu’il a commise et qu’il juge totalement légitime», explique-t-il.

La douleur des familles

Avant le début de cette nouvelle procédure judiciaire, le groupe de soutien aux familles a dit «encourager à placer aussi peu d’attention que possible au terroriste et à son message». «Toute mention à cette affaire en général et au terroriste en particulier est un grand fardeau pour les rescapés, les parents et tous ceux qui ont été touchés par les attaques terroristes en Norvège», a-t-il souligné. Les attaques de 2011 ont inspiré d’autres attentats, dont celui de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019, et projets d’attentats à travers le monde. Malgré le caractère exceptionnel de ses crimes, la Norvège met un point d’honneur à traiter Breivik comme tout autre détenu.