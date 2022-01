Dix ans après… : Le naufrage du «Costa Concordia» hante encore les survivants

Le 13 janvier 2012, le «Costa Concordia» s’échouait sur un récif au large des côtes italiennes. Ce jeudi, l’île du Giglio se souvient de la tragédie, qui a fait 32 morts. Les rescapés, eux, sont marqués à vie.

Umberto Trotti a entendu les cris terrifiés de sa femme et de ses enfants et s’est jeté du «Costa Concordia» sur un canot de sauvetage, à plusieurs mètres en contrebas, pour les rejoindre. «C’était mon instinct, ma famille avait besoin de moi. J’ai sauté d’une hauteur de trois ou quatre mètres. J’ai atterri sur un Allemand … »

Cérémonie et marche aux flambeaux

Ce jeudi, les sirènes des bateaux et les cloches d’église se feront entendre sur l’île à 21h45, pour commémorer le moment où le navire a heurté un récif. La famille Trotti, elle, hésite encore à y retourner pour la cérémonie du souvenir et une marche aux flambeaux. Certes, Umberto (44 ans) et Fjorda (33 ans) sont allés à Giglio un an après la tragédie, mais ont trouvé cette expérience traumatisante. Car ils avaient choisi cette croisière pour fêter leur lune de miel, avec Francesca (2 ans) et Carlo (6 mois).