Royaume-Uni : Dix ans après les émeutes de Londres, la fracture reste béante entre police et minorités

Au Royaume-Uni, dix ans après les émeutes suivant la mort d’un homme tué par la police, la méfiance persiste entre minorités ethniques et forces de l’ordre.

Le 4 août 2011, Mark Duggan, un père de six enfants, métis, âgé de 29 ans, était tué par un policier , à la suite d’une filature. Son quartier de Tottenham, dans le nord de Londres, s’est alors embrasé. Attisées par les difficultés économiques, les émeutes se répandirent en Angleterre, faisant cinq morts et des dégâts considérables.

«Disparités raciales injustifiées et enracinées»

Récemment, un nouveau rapport parlementaire a dénoncé des «disparités raciales injustifiées persistantes et enracinées» dans le maintien de l’ordre et un «échec systémique» à lutter contre les inégalités persistant au Royaume-Uni, où le mouvement Black Lives Matter a donné lieu à d’importantes manifestations, l’an dernier.

L’un des points de friction porte sur le «stop and search», contrôles et fouilles qui ont permis aux forces de l’ordre de procéder à 74’000 interpellations et 11’000 saisies d’armes l’an dernier. Sur une période d’un an jusqu’à mars 2020, les Noirs avaient neuf fois plus de chances d’y être soumis que les Blancs en Angleterre et au p ays de Galles.