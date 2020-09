Basketball : Dix ans après, les Lakers à nouveau en finale

LeBron James et ses coéquipiers n’ont pas laissé leur série de demi-finale de Conférence Ouest s’éterniser face aux Houston Rockets.

Après une première saison décevante à LA, marquée par une vilaine blessure à l’aine et l’échec d’une non-qualification pour les play-off, James va découvrir la saveur de ces joutes à l’Ouest, après avoir disputé 10 finales à l’Est, dont 9 gagnées avec Cleveland et Miami. Il ne connaît pas encore son adversaire, Denver parvenant encore à résister aux Clippers (3-2).

En attendant, c’est lui qui a encore présidé aux destinées des Lakers avec une détermination sans faille et une puissance dont on ne cessera de dire à quel point elle est bluffante à 35 ans. Ses 29 points, 11 rebonds et 7 passes en 31 minutes ont largement contribué à étouffer les infimes espoirs de remontée de Rockets qui n’en avaient plus vraiment sous la semelle.