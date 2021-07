Musique : Dix ans après sa mort, la BBC diffuse un nouveau documentaire sur Amy Winehouse

«Reclaiming Amy», un documentaire de la BBC diffusé pile 10 ans après sa mort le 23 juillet 2011, veut donner une image plus complète de la star que celle décrite dans «Amy».

«They tried to make me go to rehab. But I said no, no, no» («Ils ont essayé de me mettre en désintox, mais j’ai dit non non non»): la Britannique à la voix si particulière a toujours mis beaucoup de ses propres expériences dans ses chansons, imprégnées d’influences jazz et soul. Ses problèmes d’addiction finissent cependant par impacter ses performances – de plus en plus irrégulières à cause de sa consommation de drogues et d’alcool – et attirent l’intérêt des paparazzi qui commencent à la poursuivre, espérant saisir une photo d’elle au plus mal, dont raffolent les tabloïds britanniques.