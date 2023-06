Tennis: Dix ans après, Stan Wawrinka jouera à Gstaad

Dix ans après, il est de retour! Stan Wawrinka (ATP 89) disputera la prochain édition du Swiss Open de Gstaad, du 15 au 23 juillet. Le Vaudois de 38 ans, éliminé avec les honneurs par l’Australien Thanasi Kokkinakis mercredi passé au deuxième tour du tournoi de Roland-Garros, n’a plus foulé la terre battue de l’Oberland bernois depuis 2013 et son abandon en quarts de finale contre l’Espagnol Feliciano Lopez.

Hüsler et Stricker présents

L’homme aux trois titres en Grand Chelem (Open d’Australie 2014, Roland-Garros 2015 et US Open 2016) ne sera pas le seul joueur présent à avoir remporté un Majeur. Vainqueur à Flushing Meadows en 2020, Dominic Thiem (ATP 92) sera aussi présent sur la Roy Emerson Arena. Gâté, le public helvétique pourra également voir à l’œuvre le Zurichois Marc-Andrea Hüsler (ATP 84), numéro un suisse, et le Bernois Dominic Stricker (ATP 116). Les deux Alémaniques ont de bons souvenirs dans la station bernoise puisqu’ils avaient remporté ensemble le titre en double en 2021.