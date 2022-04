Lausanne: Dix ans de combat pour faire condamner son mari violent

Le cas d’une Kosovare, dont le mariage arrangé avec un compatriote établi en Suisse a tourné au pugilat dès son arrivée dans notre pays, en 2012, montre qu’il faut parfois être pugnace pour obtenir justice. Comme les violences subies ne reposaient pas sur des preuves tangibles et se déroulaient dans le huis clos de l’appartement du couple, qui a divorcé en 2018, une procureure avait dans un premier temps décidé de classer l’affaire.

Un soir, le condamné a planté une fourchette dans le bras de la quadragénaire parce qu’elle avait malencontreusement réveillé les enfants de son mari. Une agression qui fait partie des actes prescrits. Mais les coups de poing ou de pied, assénés parfois jusqu’à ce que la victime s’évanouisse, les viols, les contraintes sexuelles ou l’épisode où il l’a étranglée avec une ceinture ont été retenus. L’homme menaçait aussi la victime et sa famille, pour la décourager d’aller chez un médecin ou de parler des violences subies.

Mais l’avocate de la victime l’a guidée dans le dédale des procédures judiciaires, qui a débuté par un recours au Tribunal cantonal en 2020. Celui-ci a ordonné la réouverture du dossier. Plusieurs magistrats se sont succédé durant l’enquête avant que le procureur général adjoint renvoie le peintre en bâtiment de 46 ans devant la cour. Mais certaines des violences domestiques se sont retrouvées prescrites. Il ne restait que les cas les plus graves à juger (lire ci-dessous).

Face à un accusé fâché, qui niait tout reproche, le Tribunal correctionnel de Lausanne a fini par croire la victime. Il a condamné le père de famille à 30 mois de prison, dont 6 mois ferme. Il devra également verser 15’000 francs à son ex-épouse et assumer les frais de la procédure. Il a été reconnu coupable de lésions corporelles qualifiées, de contrainte et de viol. Me Isabelle Jaques, avocate de la victime, a souligné la «lourdeur du combat judiciaire qu’il a fallu mener» jusqu’à ce jugement, qui peut encore être attaqué en appel.