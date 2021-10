Justice : Dix ans de prison après le meurtre d’une enfant yazidie

Une Allemande de 30 ans, ex-membre de l’EI, a été reconnue coupable de «crime contre l’humanité ayant entraîné la mort» et d’appartenance à une organisation terroriste.

Accusée d’avoir laissé mourir de soif une fillette yazidie réduite en esclavage en Irak, une Allemande membre du groupe djihadiste État islamique (EI) a été condamnée lundi à dix ans de réclusion par un tribunal de Munich. Jennifer W., 30 ans, a notamment été reconnue coupable de «crime contre l’humanité ayant entraîné la mort» et d’appartenance à une organisation terroriste, dans l’un des premiers procès au monde à juger un crime de guerre contre les Yazidis, minorité kurdophone persécutée par les djihadistes.

Vêtue d’un pull noir, sa longue chevelure brune détachée, la jeune femme n’a pas réagi à l’annonce de sa condamnation, plus clémente que la réclusion à perpétuité réclamée par le parquet. «Vous deviez savoir dès le départ qu’une enfant enchaînée sous un soleil de plomb serait en danger de mort», lui a lancé lundi le président de la Cour, Reinhold Baier.

Fillette «punie»

Cette Allemande originaire de Lohne, en Basse-Saxe (nord-ouest), avait gagné l’Irak en 2014 pour rejoindre «ses frères», comme elle l’a expliqué lors du procès entamé en avril 2019. Pendant plusieurs mois, elle y a patrouillé, armée, au sein de la police des mœurs à Falloujah et Mossoul. Cette force veillait notamment au respect des règles vestimentaires et de comportement édictées par les djihadistes.

À l’été 2015, elle et son mari d’alors, jugé à Francfort dans une procédure parallèle, ont acheté comme esclaves, parmi un groupe de prisonniers, une fillette de cinq ans et sa mère issues de la minorité yazidie. Témoin clé des procès de Munich et Francfort, la mère survivante, qui vit désormais cachée en Allemagne, a livré à la barre le récit des sévices subis.