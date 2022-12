Zurich : Dix ans de prison pour avoir poignardé 15 fois une connaissance

La Cour suprême zurichoise a condamné un Dominicain de 33 ans à dix ans de prison et 12 ans d’expulsion pour tentative de meurtre. En 2019, il avait poignardé 15 fois un homme.

Selon l’acte d’accusation, c’est à ce moment que le Dominicain aurait attiré sa victime – qui avait alors 2,3 pour mille d’alcool dans le sens – vers l’arrière du bâtiment. Il l’a soudain poignardé dans le cou avant de lui asséner 14 coups de couteau dans le corps. Il lui a ensuite volé un collier en or, un bracelet et des lunettes de soleil. Le tout pour une valeur de 4200 francs. L’arme du crime n’a jamais été retrouvée. Le motif présumé de l’agression est que l’homme de 33 ans estimait que sa victime lui devait de l’argent provenant d’un trafic de drogues.

Le soir même, le Dominicain prenait l’avion pour l’Espagne où il vivait et travaillait. Ce n’est que deux semaines plus tard, lorsqu’il s’est rendu à Paris que le Dominicain a été arrêté par la police française sur la base d’un mandat d’arrêt international. Il a alors été extradé vers la Suisse.

Pas de blessures défensives

Mardi, l’accusé a nié tous les faits. «La victime et un collègue m’ont volé. Je me suis seulement défendu avec un tesson de verre posé sur le sol», explique-t-il, détaillant qu’il aurait eu près de 6000 euros sur lui ce soir-là et aurait payé pour 800 euros de boissons dans la boîte de nuit.