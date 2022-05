Athènes : Dix ans de prison pour la mort d’un militant LGBTQ

Deux hommes ont écopé de dix ans de prison chacun pour avoir provoqué en 2018 la mort de Zacharias Kostopoulos, icône du mouvement grec LGBTQ.

La cour d’assises d’Athènes a condamné mardi deux hommes à dix ans de prison chacun pour avoir roué des coups et infligé de graves blessures ayant conduit à la mort de Zacharias Kostopoulos, icône du mouvement grec LGBTQ, décédé à Athènes en 2018 à l’âge de 33 ans. La cour n’a pas reconnu des circonstances atténuantes aux deux condamnés et a infligé la peine maximale de dix ans, prévue par la loi grecque, pour le crime des «lésions corporelles ayant conduit à la mort», selon une source judiciaire.

Connu sous son nom d’artiste drag-queen «Zak/Zackie Oh», le Gréco-Américain Zacharias Kostopoulos, était un ardent défenseur des droits des LGBTQ et des séropositifs, comme lui-même, et sa mort a provoqué une grande émotion en Grèce. Le 21 septembre 2018, il avait été violemment battu par les deux condamnés, un propriétaire d’une bijouterie située dans le centre d’Athènes, qu’il aurait tenté de cambrioler selon la défense, et un agent immobilier qui avait un bureau à côté de la bijouterie.