Maroc : Dix ans de prison requis contre le journaliste marocain Omar Radi

Le reporter marocain Omar Radi est poursuivi pour «atteinte à la sécurité intérieure de l’État» avec «financement de l’étranger» et pour «viol».

Le parquet marocain a requis mardi en appel la peine maximale de dix ans de prison contre le journaliste et défenseur des droits humains Omar Radi, condamné en première instance à six ans ferme dans une double affaire d’«espionnage» et de «viol».