Angleterre : Dix arrestations à Bristol après une manifestation qui a dégénéré

Vendredi soir, un rassemblement contre un projet de loi renforçant les pouvoirs de la police a viré à l’affrontement avec les forces de l’ordre anglaises.

Une manifestation contre un projet de loi renforçant les pouvoirs de la police a dégénéré vendredi soir à Bristol, dans l’ouest de l’Angleterre, et 10 personnes ont été arrêtées, le Premier ministre Boris Johnson dénonçant des «attaques honteuses» à l’égard des policiers.

La «majorité» des 1000 personnes réunies vendredi pour protester contre un projet de loi – prévoyant notamment d’accroître les pouvoirs de la police face aux manifestations non violentes – «a agi pacifiquement», a indiqué samedi l’officier Mark Runacres, «mais une minorité a une fois de plus fait preuve d’hostilité envers les policiers».

«Des objets, dont des bouteilles en verre et des briques, ont été lancés sur les agents, des feux d’artifice ont été lancés sur notre section équestre et l’un de nos chevaux a été recouvert de peinture», a-t-il détaillé dans un communiqué de la police d’Avon et du Somerset, dénonçant des «comportements violents inacceptables».