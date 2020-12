Glissement de terrain : Un énorme glissement de terrain engloutit plusieurs maisons

Les autorités norvégiennes sont sans nouvelles de plus de 20 personnes après un glissement de terrain survenu dans une petite ville au nord d’Oslo, qui a également fait 10 blessés, a-t-on appris de la police et de médias norvégiens.

Un important glissement de terrain a détruit des maisons mercredi dans une localité au nord d’Oslo, faisant dix blessés, tandis que les secours recherchent la trace de 21 disparus, selon la police et les médias norvégiens. Environ 700 personnes ont été évacuées de leurs maisons, d’après les médias, qui assurent que la coulée a touché 21 hectares mercredi au petit matin, emportant plusieurs maisons à Ask dans la municipalité de Gjerdrum, une ville de 5000 habitants au nord-est de la capitale. Des images vidéo montrent qu’un flanc de colline s’est effondré à Ask, laissant des maisons écrasées et enterrées dans la boue sombre. Selon la presse locale, 14 propriétés ont été touchées.