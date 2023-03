Dix bouquetins suisses à la rescousse de leurs congénères bavarois

Dix bouquetins sauvages de Suisse doivent bientôt déménager en Allemagne dans la région du Benediktenwand, dans les Préalpes bavaroises. Les autorités du Land allemand viennent de donner leur autorisation selon des informations de la radio publique «BR24» et de l’agence «DPA».

Les renforts helvétiques doivent apporter du sang neuf dans une population d’une centaine de bouquetins. Ces derniers sont effectivement menacés à cause d’une trop importante reproduction consanguine de l’espèce dans la région. La procédure entre la Suisse et l’Allemagne a duré plus de deux ans.