Football: Dix cartons rouges lors de Boca-Racing en Argentine

Dimanche à Villa Mercedes, dans la province de San Luis en Argentine, se déroulait le Trophée des champions entre Boca Juniors et le Racing Club, deux clubs de Buenos Aires, respectivement champion d’Argentine et vainqueur de la Coupe.

Puis, à la 100e minute, c’est un autre joueur de Boca, Alan Varela, qui a vu rouge. On en était déjà à trois cartons d’exclusion. Et ce n’était pas fini.

À deux minutes du terme des prolongations, Carlos Alcaraz a marqué le but victorieux pour le Racing. Non content d’avoir fait gagner son équipe, il est allé s’agenouiller devant les supporters de Boca pour célébrer son but. Cette attitude a légèrement énervé les «Bosteros» et le match a dégénéré.