Engagement - Dix conseils pour préserver l’environnement

La fin du mois de juillet a été marquée par le «Earth Overshoot Day», à savoir le moment où l’humanité a consommé toutes les ressources que la planète est capable de lui offrir. Il suffit toutefois de peu de choses pour réduire sa propre empreinte CO₂. Valentin Antonucci/Pexels

C’était le 29 juillet 2021, en plein milieu des vacances d’été. Cette date marquait le moment où l’humanité a consommé toutes les ressources que la planète était capable de lui offrir en un an. Depuis ce «Earth Overshoot Day», nous pêchons davantage de poissons ou coupons plus de bois que ce que nous offre annuellement la nature. En outre, la production de dioxyde de carbone est supérieure à ce que les océans et les forêts peuvent absorber.

Pour couvrir notre demande, près de deux planètes seraient nécessaires. Et si tous les Terriens vivaient comme Monsieur et Madame Suisse, la situation serait encore pire: les ressources auraient été épuisées le 11 mai – il nous faudrait alors trois planètes.

Mais comment réduire notre empreinte écologique? Grâce aux dix conseils qui suivent…

1 - De belles choses à notre porte

Explorez notre beau pays: des vacances en Suisse plutôt qu’à l’autre bout du monde réduisent considérablement l’empreinte CO₂. Selon le WWF, un vol en classe affaires vers la Nouvelle-Zélande et retour aurait le même impact sur le climat que la consommation moyenne – tout compris – d’un Suisse en 2015. Si vous partez loin, prenez donc plutôt le train que l’avion.

2 - Voyager de la bonne manière

Utilisez les transports publics. Si on réalise un trajet quotidien de 20 kilomètres pour aller au travail, mieux vaut le faire en train qu’en voiture à essence, car cela permet d’économiser 1,7 tonne de CO 2 par an. Les transports en commun helvétiques sont d’ailleurs parmi les meilleurs au monde. Encore mieux: utilisez le vélo partout où c’est possible, car vous générez encore moins de CO 2 en faisant appel à la force musculaire.

3 – Manger en toute conscience

Si vous réduisez votre consommation de viande de 2 kilos à 300 grammes par semaine, vous économisez une tonne de CO₂ par an. Le bilan des végétariens et des végétaliens est évidemment encore meilleur.

4 - Le bio, c’est mieux

Quand vous achetez des produits biologiques, les cultures dont ils sont issus n’utilisent ni pesticides ni engrais artificiels, ce qui ménage les sols. Dans l’élevage biologique, les animaux sont également nettement mieux lotis.

5 Stop au gaspillage alimentaire

Ne laissez rien moisir et n’achetez que la quantité de nourriture que vous pourrez réellement consommer. Réfléchissez à l’avance à ce que vous devez avoir dans le réfrigérateur. Ignorez la date de péremption, mais pas l’étiquette «à consommer de préférence avant le…».

6 - Être responsable

Utilisez les vêtements (et les objets) le plus longtemps possible. La fabrication de produits et les prestations de service demandent de l’énergie et des matières premières. N’achetez que ce qui vous rendra vraiment heureux à long terme. La joie des achats compulsifs possède l’espérance de vie d’un feu de paille. Si vous avez besoin d’un nouvel appareil ménager ou électrique, consultez topten.ch: vous y trouverez tous ceux qui sont écologiquement recommandables.

7 - Rester au chaud en restant cool

Remplacez dès que possible le chauffage au fioul, au gaz et à l’électricité par un système qui fonctionne à l’énergie renouvelable: une pompe à chaleur, un chauffage urbain, des panneaux solaires associés à un chauffage au bois, etc.

8 - Investir intelligemment

L’argent fait tourner le monde et peut motiver les entreprises à faire plus pour la protection du climat. Investissez vos économies dans des fonds durables.

9 - Participer et s’amuser

Impliquez-vous là où cela vous fait le plus plaisir: dans la politique locale, dans une organisation comme Greenpeace, dans une association à l’instar du WWF, en collectant des signatures pour des pétitions ou, tout simplement, en élisant les représentants politiques qui, selon vous, défendront le mieux la protection du climat.

10 - Partager la beauté et discuter des problèmes

Rendez attentifs votre entourage à la beauté de notre planète et faites ressentir aux autres votre passion pour la nature. Discutez aussi des problèmes, mais ne jouez pas au professeur. Indiquez les possibilités d’action ou créez autour de vous un cercle d’échanges: une communauté de troc de vêtements ou un club permettant de partager des livres.