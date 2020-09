La quarantaine de 2500 étudiants en bachelor de l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) a pris fin mardi. Ils avaient été contraints de ne plus sortir de leur logement après que des centaines d’entre eux avaient participé à plusieurs fêtes, en boîte ou privées, dans lesquelles étaient présentes onze personnes qui s’étaient par la suite révélées porteuses du virus.

Le chiffre, qui peut paraître anecdotique, ne tranchera pas le débat entre les plus sceptiques, pour qui la mesure était largement disproportionnée, et les plus prudents, pour qui chaque porteur du virus mis en quarantaine représente un risque de moins en circulation libre.