EN PATIN A ROULETTES A L’EGLISE – Dix coutumes de Noël insolites du monde entier

Des araignées en Ukraine

Du pudding de Noël en Slovaquie

En Slovaquie et dans certaines régions d’Ukraine, le pudding peut prédire l’avenir. L’homme le plus vieux de la famille en prend une cuillerée et la jette au plafond. Plus le pudding restera collé, plus la famille aura de chance au cours de l’année à venir.