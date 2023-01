Pakistan : Dix enfants tués dans le naufrage de leur bateau

Un bateau transportant une trentaine d’élèves a chaviré lors d’une sortie scolaire. Retrouvées dans le lac Tanda Dam, les victimes avaient entre 7 et 14 ans.

Dix enfants sont morts dimanche dans le naufrage de leur bateau, qui voguait sur un lac du nord-ouest du Pakistan, a annoncé à l’AFP un officier de police local. Toutes les victimes retrouvées dans le lac Tanda Dam, situé dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, avaient entre 7 et 14 ans, selon le policier Mir Rauf. Il a précisé qu’une opération de sauvetage était en cours. L’officier a ajouté que onze enfants avaient été secourus, dont six dans un état grave. Le bateau transportait entre 25 et 30 élèves d’une école coranique en sortie scolaire.