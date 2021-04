Turquie : Dix ex-amiraux arrêtés pour avoir critiqué un projet d’Erdogan

Au lendemain de la publication d’une lettre ouverte critiquant un projet du président turc de construire un canal à Istanbul, dix amiraux à la retraite ont été mis en garde à vue lundi.

Un canal de navigation en question

L’approbation par la Turquie, le mois dernier, de plans visant à développer à Istanbul un canal de navigation comparable à ceux de Panama ou de Suez a ouvert le débat sur la Convention de Montreux. «Canal Istanbul» est le plus ambitieux de ce que le président Erdogan appelle ses «projets fous», qui l’ont vu transformer l’infrastructure de la Turquie avec de nouveaux aéroports, ponts, routes et tunnels au cours de ses 18 années au pouvoir. Le gouvernement argue que ce canal permettrait de doter Istanbul d’un nouveau pôle d’attractivité en plus de soulager le Bosphore, l’un des détroits les plus congestionnés du monde.