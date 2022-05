HYPERCARS: Dix faits sur Bugatti que vous ignoriez sans doute jusqu’à présent

10. Six fois plus de milliardaires que de Veyron

Par définition, les hypercars sont des voitures exclusives, y compris les Bugatti. La marque n’a effectivement construit que deux modèles de série depuis qu’elle a été rachetée par le groupe Volkswagen en 1998: la Veyron et la Chiron. La première fait partie des modèles qui ont le plus changé la donne de l’histoire des sportives et est sortie des ateliers de production de Molsheim (Alsace) en 2005 avec 1000 ch de puissance. Malgré la forte demande, le constructeur d’hypercars franco-allemand a mis un terme à la production de la Veyron après seulement dix ans et 450 véhicules construits. Il existe aujourd’hui six fois plus de milliardaires que de Veyron dans le monde. Les nombreuses grandes fortunes qui rêvent de posséder un jour une Bugatti, notamment une Chiron, ne désespèrent pas pour autant. Dévoilée en 2016 au Salon de l’automobile de Genève, son successeur à 1500 ch a déjà été construit à 500 exemplaires à ce jour, soit 50 fois de plus. D’ailleurs, les personnes qui figurent sur la liste d’attente ne devraient guère ressentir le manque de mobilité. Le propriétaire d’une Bugatti possède en moyenne 84 voitures, trois jets et un yacht.

Bugatti

9. Un jeu de pneus à 40'000 francs

Les hypercars comme la Chiron représentent de fortes contraintes humaines et matérielles. Les pneus à hautes performances constituent un aspect important de la sécurité. Bugatti mise ainsi sur des pneus semi-slick spécialement développés pour le véhicule (Michelin Pilot Sport Cup 2). Ces derniers doivent être capables de réaliser des performances extrêmes: la quatre roues motrices de 1995 kg abat le 0 à 100 km/ en 2,5 secondes et atteint une vitesse de 300 km/h en 13,6 secondes. À une vitesse de pointe de 420 km/h, des forces centrifuges de plus de trois tonnes s’exercent sur chaque roue. Malgré les valeurs rappelant celles de la Formule 1, le pneu doit être le plus confortable possible et pouvoir parcourir jusqu’à 4000 km sans «arrêt au stand». Il faut compter environ 40’000 francs par jeu de pneus. Au bout d’environ 10’000 km, il faut aussi remplacer les quatre jantes. Bugatti propose néanmoins un paquet de services annuels pour l’équivalent de 25’700 francs, tout frais compris!

8. Meilleures salutations

Bugatti détient de nombreux records, dont un mémorable réalisé le 2 août 2019 par le vainqueur des 24 Heures du Mans et pilote d’essai officiel de Bugatti, Andy Wallace. Ce dernier a atteint les 490,4 km/h sur le circuit d’essai de Volkswagen d’Ehra-Lessien au volant d’une Chiron réglée pour la vitesse maximale. Peu de temps après, Bugatti se retirait des courses à grande vitesse. En guise d’adieu à la concurrence, les Français ont révélé d’autres détails sur la tentative de record. Sur la piste d’essai du Nevada, où a notamment été testée la Koenigsegg Agera RS, il aurait ainsi été possible d’atteindre 515 km/h en raison de l’altitude plus élevée et de la pression atmosphérique plus basse qui en résulte.

7. Neuf fois sur la Lune

L’actuelle «Bugatti de série» est considérée comme une véritable oeuvre d’art en carbone. La monocoque de la Chiron ainsi que toute la partie arrière sont en fibre de carbone, ce qui réduit considérablement le poids total par rapport à la Veyron. D’après les explications de Bugatti lors du lancement du véhicule, «si l’on mettait bout à bout les différentes fibres qui composent la monocoque, on obtiendrait neuf fois la distance de la Terre à la Lune».

6. Des catalyseurs six fois plus grands

Environ six fois plus grands que ceux d’une voiture ordinaire, les catalyseurs de la Chiron sont une prouesse d’ingénierie. Si l’on ajoute à cela la surface totale du matériau catalytique en nid d’abeilles, on obtient une surface de 2'478’562 m² . De quoi couvrir 30 terrains de football ou 2,5 fois le parc d’attraction Europa Park.

5. Des freins sortis de l’imprimante 3D

Comment arrêter une Chiron de deux tonnes lancée à 400 km/h en ligne droite? Précisément, avec un système de freinage phénoménal. Les étriers de frein monobloc en titane à huit pistons sont les premiers de ce type à avoir été fabriqués par une imprimante 3D. Le système de freinage de la Chiron est ainsi non seulement 40% plus léger que les freins en aluminium traditionnels, mais dispose également de l'étrier de frein le plus grand et le plus puissant de tous les véhicules de série.

4. Le mystère du compteur de vitesse

Les acheteurs pour qui une Bugatti «standard» n'est toujours pas assez chère et rare peuvent la personnaliser en faisant insérer des diamants d'un carat sur le compteur de vitesse. Vous vous demandez sans doute aussi pourquoi vous n’avez encore jamais vu de compteur Bugatti serti de diamants. Tout simplement, parce qu’il est impossible de trouver une photo crédible d'un compteur haut de gamme sur Internet. Pour couronner le tout, le fabricant se garde de divulguer le nombre de clients qui font effectivement le choix de cette option. Mais même hors options, on trouve des diamants dans la Chiron, certes ils sont un peu cachés. Chacun des quatre tweeters du système de sonorisation Accuton est équipé d'une membrane en diamant d'un carat, afin de garantir une qualité sonore optimale.

3. Une peinture incomparable

De toute façon, il est impossible de reprocher à Bugatti de faire des économies à quelque niveau que ce soit. La marque s’investit pleinement dans chaque élément du processus de conception, de développement et de fabrication. Il en va de même pour la peinture de la Divo «Lady Bug». Les designers ont passé deux ans à concevoir un motif de losanges complexe et aussi authentique que possible pour l'extérieur de la voiture. Le motif, qui compte 1600 petits diamants en forme de losanges, fait référence à la coccinelle, qui lui a valu son nom. La peinture est loin d’être le fruit du hasard sachant qu’une différence de seulement un millimètre suffit à briser l’aspect visuel global. De plus, pour une finition visuelle propre, les losanges doivent être parfaitement alignés avec la ligne de toit, les portes et les arêtes des ailes arrière. Le travail sur ce chef-d'œuvre automobile est donc une symbiose entre design, art et technique, et parfaitement dans l'esprit du fondateur Ettore Bugatti, qui a dit un jour: «Si c'est comparable, ce n'est pas une Bugatti».

2. Une climatisation pour tout un logement

Quand on roule à 400 km/h sur un circuit, il faut maîtriser la température du moteur tout en gardant la tête froide. Pour y parvenir, les ingénieurs de Bugatti ont développé un nouveau système de refroidissement pour la Chiron. Celui-ci doit répondre aux souhaits des clients et atteindre le plus rapidement possible la température souhaitée dans le cockpit, sans pour autant perturber le bruit du moteur. Cela est possible grâce à un système de refroidissement spécialement développé à cet effet, qui serait capable, avec sa puissance, de tempérer un appartement de 80 m².

1. Officiellement la plus belle

Bugatti n’a pas que lancé des hypercars ultrarapides, mais également les plus belles et ce, de manière tout à fait officielle. L’automne dernier, le bolide Bugatti a été élu la plus belle hypercar au monde par un panel de professionnels du design automobile lors du 36ème Festival automobile international de Paris. «Le bolide était un tout nouveau défi pour notre équipe de designers et une espèce d’expérience de pensée au cours de laquelle nous avons réduit la voiture à son W16 à quadruple turbocompresseur et l’avons reconstruite avec le strict minimum afin de créer la Bugatti la plus extrême à ce jour», a déclaré le directeur du design Achim Anscheidt à l’issue de l’événement.