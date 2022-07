FANS DE SCUDERIA: Dix faits sur Ferrari que vous ignoriez sans doute jusqu’à maintenant

10 – La première Ferrari n’était pas une Ferrari

Bon d’accord, le titre n’est pas tout à fait exact, mais dans les années 1920 et 1930, Enzo Ferrari travaillait pour Alfa Romeo. Le natif de Modène a d'abord été pilote, puis directeur du département de course de la «Scuderia Ferrari». En 1939, Alfa lui a tourné le dos. Avec une compensation financière et une interdiction d'utiliser le nom «Ferrari» pendant quatre ans, Enzo a construit l'AAC 815 Tipo. La première oeuvre de Ferrari était équipée d’un moteur huit cylindres d’1,5 litre. Seuls deux exemplaires (020 et 021) ont été construits. Les deux ont pris le départ du Grand Prix de Brescia en 1940 et ont subi une panne de moteur. Le véhicule portant le numéro de série «020» a été détruit accidentellement en 1958. La n° «021» compte aujourd'hui parmi les principales attractions de la collection Righini - la collection de voitures privées la plus exclusive d'Italie.

09 – Le rouge Ferrari s’appelle «Rosso Corsa»

Aujourd’hui encore, le nuancier de Ferrari met surtout en avant l’emblématique «Rosso Corso», qui se traduit littéralement par «rouge de course». La couleur trouve son origine dans les règles de la Fédération internationale de l’automobile, selon lesquelles toutes les voitures de courses italiennes du Grand Prix devaient être peintes en rouge. Ferrari a alors décidé de lancer ses futurs modèles de série dans la couleur de la course. Selon les données de vente du début des années 1990, 85% des Ferrari qui sortaient d’usine étaient rouges. Des statistiques plus récentes montrent que, malgré un large choix de couleurs, 40% des clients de Ferrari continuent de choisir le «Rosso Corso».

08 – Ferrari a son propre parc de loisirs

Ferrari est non seulement l’une des rares marques automobiles à posséder son propre circuit, elle a également construit, à Abou Dhabi, le plus grand parc de loisirs en intérieur du monde. Le Ferrari World Abu Dhabi a ouvert ses portes en 2010 et comporte les montagnes russes les plus rapides, capables d’atteindre une vitesse d’environ 150 km/h. Le parc d’attractions marque aussi des points avec le grand huit le plus raide du monde, le Flying Aces, dédié à Francesco Baracca. En dehors des trois montagnes russes supplémentaires, le parc à thème propose de nombreuses attractions familiales ainsi qu’une expérience de conduite en Ferrari (Ferrari Driving Experience). L’expérience de conduite coûte 155 francs en plus de l’entrée au parc de 75 francs.

07 – Du sur-mesure pour encore plus d’exclusivité

Ceux pour qui une Ferrari «clé en main» manque d’exclusivité, peuvent recourir au programme «Tailor-Made» (sur-mesure). Dans le cadre de ce concept, les client(e)s ont la possibilité de personnaliser leur modèle Ferrari en choisissant notamment les profils de pneus, les revêtements intérieurs, les accessoires, les surfaces et les couleurs dans l’«Atelier Ferrari». Le constructeur de voitures de sport propose trois catégories: la «Scuderia» comprend des options influencées par la course automobile, la «Classica» offre une interprétation moderne de la Ferrari GT, tandis que l’«Inedita» est synonyme de combinaisons décalées. Une fois leur souhaits exprimés, les clients doivent compter avec un délai d’attente pouvant aller jusqu’à deux ans.

06 Enzo Ferrari – une mine d’or de citations

Enzo Ferrari est l’homme qui a donné un volant aux rêves et une gifle verbale aux journalistes en révolte. Car il avait la réplique aussi facile que ses voitures de sport sont rapides. Il n’est donc pas étonnant qu’il soit considéré comme une mine d’or de citations. Interrogé par un journaliste au sujet de l’incohérence des dimensions des fentes de portières de ses premiers véhicules, il aurait répondu: «Je me fiche de savoir si les fentes de portières sont droites. Quand il appuie sur l’accélérateur, il doit chier dans son froc». Enzo Ferrari avait également sa propre opinion sur la question de l’aérodynamique: «L’aérodynamisme, c’est pour les gens qui ne savent pas construire un moteur». Ceci dit, Ferrari ne conduisait que rarement l’un de ses propres véhicules. «Je ne peux pas me le permettre», aimait-il à dire. Pendant des décennies, il se déplaçait dans Modène et Maranello sur une moto de la marque britannique Rudge.

05 – Ferrari – Il Cavallino Rampante

Le cheval cabré noir sur fond jaune, le Cavallino Rampante, compte parmi les logos les plus célèbres au monde. Il symbolise une équipe de Formule 1 de haut niveau et de magnifiques voitures de sport – ou encore l’émotion à l’état pur! Même l’origine du logo Ferrari est plus chargé en émotions que celle de la plupart de ses concurrents. Enzo Ferrari, le père de la fameuse «Scuderia», ne se serait exprimé en public qu’à une seule occasion au sujet de la création du logo par ces mots: «En 1923, j’ai fait la rencontre du comte Enrico Baracca, le père du héros, puis de sa mère, la comtesse Paolina, qui m’a dit de mettre le cheval caracolant de son fils sur mes voitures et que cela me porterait bonheur». Le héros en question était Francesco Baracca, un héros des forces aériennes italiennes, mort après avoir remporté plus de trente combats aériens durant la Première Guerre mondiale.

04 – On doit la Ford GT40 à Ferrari

En 1963, il était question que Ferrari soit rachetée par le groupe américain Ford. Mais les négociations avec Enzo se sont tirées en longueur. En définitive, le patriarche de l’entreprise a refusé. Henry Ford II, le petit-fils du fondateur de l’entreprise, était si furieux qu’il a déclaré: «Si nous ne pouvons pas racheter Ferrari, alors nous allons les battre sur circuit», à la suite de quoi Ford à développé la légendaire GT40. À partir de 1966, le bolide a remporté les 24 Heures du Mans à quatre reprises consécutives.

03 – Ferruccio Lamborghini était un bon client de Ferrari

Ferrari ne pèse pas que sur l’histoire de Ford. Ferruccio Lamborghini possédait une 250 GT, avec laquelle il a eu des problèmes d’embrayage en 1962. Il se rendait régulièrement à Maranello, où le véhicule disparaissait pendant plusieurs heures dans l’atelier. Or, le problème n’a jamais pu être résolu pour satisfaire Lamborghini. À son grand dam, il a découvert que Ferrari s’approvisionnait chez le même fabricant pour ses embrayages que lui pour ses tracteurs. Lamborghini s’est non seulement arrogé le droit de faire installer un embrayage plus puissant dans ses Ferrari, mais également de les présenter à Maranello. Bouillant et fier comme l’était Enzo Ferrari, il aurait alors personnellement dit à son bon client que ce dernier savait peut-être construire des tracteurs, mais ne savait manifestement pas conduire des voitures.

02 – Le pape possédait une Ferrari

Pour la petite anecdote: le pape Jean-Paul II a brièvement possédé une Ferrari Enzo. Après une série de production initiale de 349 véhicules, qui ne pouvaient être achetés que sur invitation par les meilleurs clients de Ferrari, l’entreprise a décidé d’augmenter la série à 399 véhicules. Tous ont été d’emblée vendus. Mais le patron de Ferrari, Luca di Montezemolo, n’a pas apprécié ce chiffre de ventes impair. Il a donc décidé de construire un exemplaire supplémentaire et de l’offrir à Sa Sainteté, avec la dédicace suivante: «Cette Enzo, unique dans l’histoire de Ferrari, est un signe de solidarité envers ceux qui souffrent, inspiré par un grand pape, Jean-Paul II». En janvier 2005, le pape a fait part de ses remerciements pour ce généreux cadeau et, avec la modestie qui le caractérise, a proposé de vendre le véhicule aux enchères et de reverser les bénéfices aux victimes du tsunami. C’est ainsi que Ferrari est retourné au Vatican avec un chèque de plus d’1,1 million de dollars. L’acheteur a ensuite expédié la voiture outre-Atlantique, où elle a été revendue en août 2015 (avec seulement 179 kilomètres au compteur) pour plus de six millions de dollars.

01 – Le dernier héritage d’Enzo Ferrari

