Allemagne - La Gigafactory Tesla de Berlin: l’usine de tous les superlatifs

En novembre 2019, le patron de Tesla, Elon Musk, annonçait la construction de la quatrième Gigafactory, à Grünheide, près de Berlin – la première en Europe. La construction a démarré au printemps 2020 et s’étend sur une superficie de plus de 1,5 million de mètres carrés, donnant lieu à un véritable ballet de pelleteuses et de grues. Le futur complexe occupera une surface totale de 865’650 m², soit l’équivalent de 420 terrains de football.

Elon Musk envisage de construire une douzaine de Gigafactorys à travers le monde, censées être bien plus que de simples usines automobiles. Avec les batteries et le stockage de l’électricité, Tesla veut tirer profit de l’ensemble de la chaîne de valeur. Ces usines comptent parmi les plus grandes structures du monde. La taille de la Gigafactory 1, située à proximité de Reno dans un désert du Nevada, dépasse à elle seule les détenteurs de records tels que le Pentagone à Washington et le bâtiment de l’aéroport de Pékin-Daxing. Les premiers modèles Tesla étaient censés sortir de la chaîne de montage de la Gigafactory de Berlin dès l’été 2021, mais en raison de retards, il est désormais question d’octobre 2021.