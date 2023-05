Suisse: dix fois moins de sacs plastiques en cinq ans

Un pari payant, mais…

Interdiction dans le viseur

Gare au triomphalisme toutefois. Seules une quarantaine de chaînes sont soumises à cet accord interne. Des gros morceaux, certes, comme IKEA, Volg, Aldi, Manor ou Lidl. Mais pas les marchés, ni les commerces indépendants ou les pharmacies par exemple. Les géants Coop et Migros non plus, car ils ne sont pas affiliés à Swiss Retail et appliquent leurs propres normes. «Le pas est important et on doit le reconnaître, mais trop de monde passe encore entre les mailles du filet, regrette Delphine Klopfenstein Broggini, conseillère nationale verte genevoise. Pour couvrir l’entier de la branche, il faudrait un cadre législatif plus contraignant.» L’élue n’exclut pas de revenir à la charge contre la vaisselle en particulier et les sacs à usage unique gratuits à l’avenir.