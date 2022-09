Lac Léman: Dix fois plus de plastique que prévu souille les rives

1 / 4 Une centaine de bénévoles participent à la récolte des échantillons. Ici, le groupe récolte des macroplastiques sur la plage de Préverenges (VD). ASL Des pellets, soit de petites billes de plastique destinées à la création d’objets, ont été trouvés en grande quantité. Ils auraient été perdus lors du transport ou au cours de la fabrication en usine. ASL Des volontaires effectuent des prélèvements de microplastiques (entre 0,063 et 5 mm) à la plage de Rolle (VD). ASL

Chaque année, 50 tonnes de plastique se retrouvent dans le Léman. Un chiffre alarmant révélé par une récente étude de l’EPFL. Mais d’où viennent tous ces déchets? Depuis l’hiver dernier, l’Association pour la sauvegarde du Léman (ASL) mène l’enquête. Aidée de cinq membres de l’Université de Genève (UNIGE) et d’une centaine de bénévoles, elle s’est lancée à la chasse aux plastiques sur les rives du lac. Objectif: «Déterminer la quantité et l’origine de cette pollution», résume Suzanne Mader, secrétaire générale de l’ASL.

Des milliers de déchets

Alors que le projet «Pla’Stock» en est à mi-chemin, Serge Stoll, professeur à la Faculté des sciences de l’UNIGE, tire un premier bilan. «L’ampleur de la contamination est inquiétante. On a vraiment été surpris. Tous les échantillons sont contaminés et la concentration de déchets est bien plus élevée qu’attendue. On imaginait un chiffre de 1 à 10; on est entre 100 et plusieurs milliers.»

La recherche, qui s’étale sur trois ans, porte sur deux objets: les micoplastiques, invisibles à l’œil nu, et les macroplastiques, de petits fragments visibles, mais discrets. «On parle souvent du littering et du comportement des usagers, mais il y a d’autres pistes à explorer», explique Suzanne Mader. Car, en réalité, seuls 20% de la pollution proviennent d’objets jetés au sol.

Vingt-cinq plages sous la loupe

Ainsi, 25 plages sont passées au peigne fin. «L’échantillonnage a commencé fin 2021. On couvre tout le tour du Léman. Ça va de Genève au Valais, en passant par le canton de Vaud et la France.» Pour ce faire, une centaine de bénévoles ont été recrutés et formés. Au total, huit sessions sont prévues pour ramasser les macroplastiques. Trois ont déjà eu lieu. La prochaine se déroulera ce mois de septembre et en octobre.

Fibres textiles à gogo

Les particules invisibles, elles, ont été prélevées en début d’année. «Nous avons récolté 235 échantillons de sable, de gravier et de galets pour en extraire les microplastiques, les quantifier et déterminer leur nature chimique», détaille Serge Stoll. À l’heure actuelle, près de la moitié a été analysée. «On a retrouvé beaucoup de fibres textiles de synthèse. C’est préoccupant, mais cela nous donne une information sur l’origine des déchets.» Pour le spécialiste, pas de doute, «il s’agit essentiellement des eaux usées. Vous lavez votre linge et voilà!» Optimiser les procédés de traitement des eaux usées pour éviter que les fibres ne passent entre les filets serait une solution.

«Un vrai levier pour agir»

Autre découverte surprenante: un nombre important de pellets, de petites billes de plastique destinées à la création d’objets. Selon Suzanne Mader, ils proviendraient de pertes durant le transport ou lors de la fabrication. «Si nous parvenons à identifier le type de plastique et pour quel usage il est prévu, nous pouvons alors remonter à la source, confie le professeur à l’UNIGE. Une fois que l’on sait d’où ça vient, on a un vrai levier pour agir.»