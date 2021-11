AG culturel en Valais – «Dix-huit ans, c’est l’age de la majorite et de l’autonomie culturelle»

Des offres ciblées depuis 2012

Cet AG culture l e xiste sous sa forme actuelle depuis mai 2020 et regroupe quelque 230 lieux de toute la Romandie et de la ville de Berne, à l’exception des cantons de Genève et de Vaud. Cet abonnement réservé aux moins de 26 ans coûte 100 francs par an. Il a vu le jour dans la continuité d’un premier concept uniquement valaisan lancé en 2012 , pour les moins de 21 ans.