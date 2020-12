Porrentruy (JU) : Dix-huit ans de réclusion contre des amants assassins

Un homme et une femme ont été reconnus coupables, mercredi, pour avoir éliminé le mari de madame, en 2018, dans le Jura.

«Il n’a pas été facile à établir la version avérée», a expliqué la présidente du tribunal. Sachant que l’aveu ne constitue plus la «reine des preuves», il a fallu recourir à des preuves par incidence et une chaîne d’éléments à charge, notamment via des conversations via messages WhatsApp, dans un dossier très fourni.