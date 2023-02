Bulgarie: 18 migrants retrouvés morts dans un camion

Bulgarie : Dix-huit migrants retrouvés morts dans un camion

Méthodes parfois brutales

La police elle-même dit avoir empêché 164’000 tentatives de passages en 2022, contre 55’000 un an plus tôt. Ce pays pauvre des Balkans a demandé à l’Union européenne (UE) deux milliards d’euros pour moderniser et renforcer la clôture actuelle, et la pression d’une partie des États membres s’accentue en faveur d’une telle solution.