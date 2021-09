Genève : Dix-huit millions pour les tablettes et le wi-fi à l’école

Le Conseil d’Etat a déposé mercredi deux projets de loi visant à soutenir la formation au numérique.

Le Conseil d’Etat souhaite notamment équiper les classes d’ordinateurs et de tablettes.

Le gouvernement genevois relance son projet d’enseignement numérique. Après un premier échec face aux députés en 2019, le Conseil d’Etat a adopté hier deux projets de loi d’investissement, pour un total de 18 millions de francs, qu’il transmettra au Grand Conseil. Le premier propose, pour 9 millions de francs, d’acquérir du matériel informatique, notamment 7000 tablettes, 3400 ordinateurs portables, 1000 robots éducatifs et 1000 micro-ordinateurs, ont rapporté «Léman Bleu» et la «Tribune de Genève». Le second, qui s’élève également à 9 millions de francs, s’attache au wi-fi: l’exécutif souhaite en équiper tous les établissements de l’enseignement secondaire.