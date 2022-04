Boudry (NE) - Dix-huit mois avec sursis pour le motard chauffard neuchâtelois

Un motard titulaire d’un permis d’élève avait réalisé des infractions graves à la loi sur la circulation routière . Un grave accident avait mis un terme à sa série de rodéos routiers le 10 mars 2021. Le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 4 ans et à une contravention de 100 francs. Il devra également supporter les frais de la procédure.

L’accusé est bel et bien l’auteur des excès

Le quadragénaire avait causé un accident en mars 2021, lors d’une manœuvre de dépassement téméraire. À pleine vitesse, il avait percuté une camionnette qui avait correctement effectué une présélection à gauche, peu avant Lignières (NE). Lors de son procès, l’homme, qui subit toujours les séquelles de son accident, s’était présenté avec des béquilles… Et une amnésie partielle. Il avait prétendu que les excès filmés par la GoPro étaient peut-être les exploits d’un collègue de travail, à qui il aurait prêté sa moto, mais dont il n’était pas sûr de l’identité. Le tribunal a balayé cette hypothèse. Pour la juge Nathalie Kocherhans, il ne fait aucun doute que l’accusé était bien au guidon lorsque la caméra embarquée était enclenchée, les 9 et 10 mars 2021.

«Les endroits où les excès de vitesse ont été commis correspondent à la région dans laquelle le prévenu habite et travaille, et également aux horaires de sorties du travail. Les excès de vitesse sont commis sur des tronçons rectilignes, ce qui est tout à fait à la portée d’un conducteur inexpérimenté (…), a argumenté le tribunal avant de continuer de tailler en pièces la plaidoirie de la défense: s’il n’est déjà pas usuel de prêter une moto aussi neuve, il l’est encore moins de prêter sa GoPro dans un cas pareil. Sur les images, le motard a un casque jaune, la même couleur que celui du prévenu (…), le casque est un élément ultrapersonnel, et c’est bien le dernier attirail qu’un motard va prêter.»