Dix-huit nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures

Rédiger un nouveau commentaire

Micolli 23.05.2020 à 11:25

@doute Si vous doutez de tout alors pourquoi lire les News ? Et la rentrée scolaire ? Mes enfants ont repris depuis 2 semaines!!! Et le pauvre corps enseignants? Je vais pleurer pour eux .... 2x plus payé qu’un employé de la Migros .... avec un poil plus de vacances.... Svpl ne me répondez pas, c’est mon 1er et dernier message ....