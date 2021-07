Coronavirus en Suisse - Dix-huit vaccinés décédés: «Encore moins que prévu»

Un coup d’oeil plus précis sur ces chiffres communiqués par l’Office fédéral de la santé publique montre que dix-sept des dix-huit personnes vaccinées décédées avaient plus de 80 ans. La victime restante était un homme âgé entre 50 et 59 ans.

Jürg Utzinger, directeur de l’institut tropical et de santé publique suisse, rappelle: «On sait que le vaccin est moins efficace chez les personnes âgées et les personnes avec des antécédents médicaux que chez les jeunes et les gens en bonne santé».» Et d’ajouter: «La protection vaccinale diminue avec le temps.» Comme les personnes âgées se sont fait vacciner en premier, leur protection vaccinale devrait désormais commencer à faiblir, estime l’expert.