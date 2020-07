Dix jours pour être contacté suite à la soirée au Rooftop 42

«Nous aurions contaminé plus de monde»

«Ma mère ne se sentait pas bien et s’est fait tester le jeudi, cinq jours après la soirée, indique Léo. Sans ses symptômes, nous aurions contaminé encore plus de monde.» Le SMS alertant Léo et ses proches est arrivé deux jours après. L’Etat cherche à savoir si le numéro appartient à ses services ou au club. «Il mentionne un possible contact avec une personne contaminée «le 16, le 17 ou le 18. Ça n’est pas précis du tout», soupire Léo.