Méditerranée : Dix migrants syriens accostent sur une plage en Corse

Six femmes, dont une enceinte, deux hommes et deux enfants ont débarqué d’un voilier dans la nuit de mardi à mercredi à Porto-Vecchio.

Un groupe de dix migrants, dont deux enfants et une femme enceinte, ont accosté avec un voilier sur une plage de Porto-Vecchio, en Corse du Sud. Ils avaient eu une avarie de carburant.

Parmi les rescapés figurent six femmes dont une jeune femme enceinte, deux hommes et deux enfants, a précisé la préfecture, confirmant une information de «Corse-Matin». Un skipper de nationalité allemande accompagnait cette famille.

Les migrants ont été pris en charge par les services de la préfecture maritime mardi soir au large de Porto-Vecchio, avant d’être remorqués sur la côte. La préfecture de région, les services de la Municipalité de Porto-Vecchio, trois médecins du SAMU, les pompiers, les gendarmes et la douane ont ensuite pris le relais à terre.

Environ 500’000 morts et des millions de déplacés

Déclenchée en 2011 par des manifestations pro-démocratie, la guerre en Syrie s’est complexifiée au fil des ans, et a fait environ un demi-million de morts et des millions de déplacés et de réfugiés.