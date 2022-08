Dix mille amendes infligées à Genève, mais seulement 330 payées

Plus de 50% des amendes infligées concernent la vitesse.

En 2021, Genève a recensé plus de 10’000 infractions routières commises par des véhicules immatriculés ailleurs que dans les cinq pays bordant la Suisse (France, Italie, Allemagne, Liechtenstein, Autriche). Et sur ce total imposant seules 3,3% des amendes en découlant ont été payées, révélait le «Blick» alémanique ce week-end. À l’inverse, 67% des Français, 59% des Italiens et 47% des Allemands ont réglé leur dû.