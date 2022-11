France: 10'000 euros pour retrouver celui qui a pendu deux renards

France : Dix mille euros pour retrouver celui qui a pendu deux renards dans un village

La découverte macabre en début de semaine de deux renards pendus au panneau d’entrée d’un village de Saône-et-Loire a provoqué une vague d’indignation parmi les défenseurs des animaux, parmi lesquels l’association One Voice, qui a lancé un appel à témoins assorti d’une récompense de 10’000 euros.

Lundi, les habitants de Dracy-Saint-Loup, commune rurale de 625 habitants, ont découvert les cadavres des canidés pendus à un panneau de localisation. Ces derniers ont rapidement été retirés par les gendarmes et une enquête a été ouverte, selon la mairie. Cet acte, considéré comme «honteux» par le maire sans étiquette Jean-Claude Lhoste, a aussi déclenché l’ire de plusieurs associations et militants pour la défense des animaux et de la biodiversité.