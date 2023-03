Dix mille francs qui pourraient coûter cher à Phillippe Demierre

Le conseiller d’État fribourgeois Philippe Demierre (UDC) est dans le viseur d’une femme qui l’a soutenu dans sa campagne pour les élections fribourgeoises à l’automne 2021. La RTS révélait mardi soir au «19 h 30», que cette femme avait réglé pour lui un montant de 10 770 francs à une agence de Martigny (VS) pour des frais de marketing, de communication et des vidéos promotionnelles.

20 000 francs pour tort moral

Cette femme et proche conseillère, qui ne tient pas à apparaître publiquement, a ensuite tenté d’entrer en contact avec le conseiller d’État pour se faire rembourser, sans succès. De guerre lasse, en décembre dernier, elle a saisi le Tribunal civil de la Glâne pour qu’il statue sur cette affaire et exige le paiement des 10 000 francs, ainsi qu’une indemnité pour tort moral de 20 000 francs.

Conciliation le 22 mars

Des comptes de campagne incomplets

Par ailleurs, ces 10 000 francs ne figurent pas dans la déclaration des comptes de campagne faite par l’élu au titre de «dons et libéralités des personnes physiques». Selon «La Liberté»: «La loi cantonale sur le financement de la politique oblige pourtant les candidats au Conseil d’État à livrer leurs comptes, dépenses, recettes et dons à partir de 5000 francs pour les donations de personnes physiques et de 1000 francs de personnes morales».