Coronavirus en Suisse

Dix millions de doses pour vacciner 60% de la population

La pandémie due au nouveau coronavirus et ses effets font à nouveau les gros titres de la presse dominicale.

Cette mesure est d'autant plus nécessaire, qu'il faudra encore beaucoup de temps avant qu'un vaccin contre le SARS-CoV-2 ne soit disponible, rappelle la «NZZ am Sonntag». «Malheureusement, nous ne savons pas vraiment lequel des vaccins sera efficace et s'il y en aura un», indique dans le journal Seth Berkley, le directeur de la GAVI Alliance, une organisation internationale basée à Genève et regroupant notamment l'OMS, l'UNICEF et la Banque mondiale.