France : Dix millions de volailles déjà abattues

Une flambée inédite dans la région des Pays de la Loire entraîne un bilan nettement plus lourd que les années précédentes.

Dix millions de volailles ont été abattues en France depuis novembre pour endiguer la grippe aviaire, selon le ministère français de l’Agriculture. Cet épisode est le plus sévère qu’ait connu le pays habitué à voir les cas se concentrer dans les élevages du Sud-Ouest. Depuis le premier cas recensé dans le nord de la France, fin novembre, près de 1000 élevages ont été contaminés par le virus, dont au moins 450 en Vendée, où les autorités sont en train de vider les élevages de volailles via des abattages massifs d’animaux malades mais aussi sains – préventivement. En quelques semaines, le bilan dans ce département jusqu’alors indemne est devenu beaucoup plus lourd que celui des Landes (231), bassin de production régulièrement touché depuis 2015. Le nombre de cas augmente aussi dans les départements limitrophes de la Vendée: 70 en Loire-Atlantique, 58 en Maine-et-Loire. Près de la moitié des dix millions d’animaux abattus en France en raison de cette crise viennent de la région Pays de la Loire, deuxième territoire de production des volailles françaises après la Bretagne, où deux cas ont par ailleurs été récemment recensés.