La Municipalité de La Tour-de-Peilz a déposé auprès du Conseil communal une demande de crédit de 10 millions de francs pour la rénovation du Château. Le projet concerne la rénovation et la transformation de l’ensemble des bâtiments et des remparts. L’installation d'un restaurant dans les vestiges du donjon primitif, découvert à l’occasion de fouilles archéologiques, permettra l’aménagement d’une terrasse avec une vue imprenable sur le lac et constituera un des points saillants du projet, indique un communiqué de la Ville lundi.