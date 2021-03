Pas de ski en France cette année à cause du coronavirus. Cette décision, prise à l’échelle du pays au début de la saison, a plongé les professionnels dépendants des sports d’hiver dans un gouffre financier. Pour y pallier, le département de la Haute-Savoie (F) a évalué le manque à gagner et son impact sur les massifs. Résultat: mardi, une enveloppe de dix millions d’euros (un peu plus de 11 million de francs) a été débloquée pour aider les personnes concernées.