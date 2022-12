Grand Conseil Vaudois: Dix millions pour un nouveau système informatique, un montant qui gêne

Alors que toutes les administrations publiques passent plus ou moins rapidement aux services en ligne, un projet vaudois cause des remous en raison du coût important proposé au Grand Conseil lors d’un vote prévu ce mardi. Le Canton demande en effet un crédit de plus de 10 millions de francs pour faire naître de zéro un logiciel de traitement des permis de construire destiné à remplacer le système actuel. Celui-ci ne serait plus adapté aux besoins, juge l’administration, qui estime qu’«aucune solution clés en main» n’existe aujourd’hui pour le remplacer.

Mais le montant interpelle, notamment au regard des budgets investis par les autres cantons pour des programmes du même type: un peu plus de 3 millions pour Fribourg et la même chose pour le Valais, qui vient d’ailleurs d’adopter une version à jour de la solution Camac. Or il s’agit justement du système adopté par les Vaudois, alors pionniers, il y a plus de vingt ans, et qu’il compte abandonner aujourd’hui. Genève, qui crée aussi sa solution de toutes pièces, s’en sort avec un investissement de départ de 7,8 millions. L’augmentation vertigineuse des frais de fonctionnement prévus, de 400’000 fr. aujourd’hui à plus de 1 million par an, pose également des questions.