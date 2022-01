DE FIAT A FERRARI – Dix modèles de voitures attendus avec impatience en 2022

La BMW i4

BMW

Cette année, le constructeur munichois lancera un grand nombre de véhicules électriques sur le marché. Les fans sont particulièrement impatients de découvrir la berline sportive i4 dès le début de l’année, ainsi que le SUV iX. L’i4 développe jusqu’à 544 ch et peut parcourir jusqu’à 590 kilomètres. Les prix démarrent à 69’900 francs. Sa commercialisation est prévue pour début 2022.

La Corvette Z.06

GM

La Corvette de huitième génération sera, pour la première fois, équipée d’un moteur central et représentera un bond de géant pour la marque. Les Américains vont désormais encore plus loin en lançant le Z.06, le moteur à aspiration naturelle le plus puissant de tous les temps. Ses 680 ch devraient lui permettre de dépasser les 300 km/h. Les fans américains sont d’ores et déjà en admiration. Son lancement sur le marché est prévu pour l’automne 2022.

La Ferrari Purosangue

Ferrari

Aston Martin, Bentley et Lamborghini comptent depuis longtemps un SUV dans leur gamme et en font leurs choux gras, surtout en Asie et aux États-Unis. En 2022, Ferrari suit enfin le mouvement en lançant sur le marché le «Purosangue» («pur-sang», en français), le premier SUV, de surcroît véhicule quatre portes de la marque. Il sera propulsé par un V6 hybride et le véhicule reposera sur une nouvelle plateforme quatre roues motrices. Sa sortie est prévue pour l’hiver 2022.

La Fiat Panda

Fiat

En 2019, le concept Centoventi était l’un des favoris sur le stand de Fiat au Salon de l’automobile de Genève. Trois ans plus tard, la nouvelle Panda devrait en reprendre de nombreux éléments, notamment la propulsion électrique, d’où l’intérêt de partager la plateforme avec la Fiat Cinquecento, elle aussi électrique. Le constructeur annonce une autonomie d’au moins 100 kilomètres et un habitacle tout aussi spacieux que celui de son aïeule. Sa sortie est prévue pour l’automne 2022.

La Genesis G80 électrique

Genesis

En 2021, Genesis a lancé pas moins de cinq nouveaux modèles sur le marché. En 2022, les Coréens remettent une nouvelle fois les gaz. Ou plutôt l’électricité. La G80 électrique est la première à ouvrir le bal des modèles 100% électriques de la filiale de Hyundai. La berline d’affaires est dotée de la technologie 800 volts et devrait offrir une autonomie de plus de 500 kilomètres. Sortie prévue au printemps prochain.

Le Maserati Grecale

Maserati

Avec une longueur de 4,85 mètres, le Grecale sera nettement plus compact que le luxueux SUV Levante de Maserati. La marque au trident veut ainsi conquérir les clients italophiles qui conduisaient jusqu’à présent des BMW X3 ou des Porsche Macan. Il hérite de la technologie de la Ghibli, avec des moteurs à quatre et six cylindres pour commencer. Une variante électrique devrait leur emboîter le pas. Sortie prévue au printemps 2022.

La Mercedes-Benz SL

Daimler AG

La nouvelle Mercedes-AMG SL revient à ses racines avec une capote en toile classique et un caractère sportif. En même temps, le luxueux roadster est particulièrement adapté à un usage quotidien en tant que 2+2 places et démontre pour la première fois sa puissance avec une transmission intégrale. Deux modèles équipés d’un moteur V8 AMG seront proposés lors du lancement commercial, prévu au printemps 2022.

Le Polestar 3

Polestar

1, 2, 3: Polestar lance son premier SUV, le Polestar 3, qui devrait avant faire des adeptes en Europe et aux États-Unis. C’est là, et non en Chine ou en Suède, que le SUV électrique sera construit. Les détails techniques demeurent inconnus, même si la conduite autonome et une autonomie de plus de 600 kilomètres figurent en tête du cahier des charges. Sa commercialisation est prévue pour l’été 2022.

Le Toyota BZ 4X

Toyota

Toyota mise depuis longtemps sur la technologie hybride et hybride rechargeable. Aujourd’hui, les Japonais lancent enfin un modèle 100% électrique sur le marché. Pour démarrer, deux versions seront disponibles, développant respectivement une puissance de 204 ch et de 218 ch. D’ici à 2025, le groupe automobile japonais veut introduire sur le marché mondial un total de 15 véhicules électriques à batterie, dont sept modèles «bZ». Lancement prévu en été 2022.

Le VW ID. Buzz

Volkswagen