Veillée de Tiananmen À Hong Kong : Dix mois de prison en plus pour Joshua Wong

Le leader pro-démocratie avait participé avec d’autres activistes, le 4 juin 2020, à une veillée non autorisée à Hong Kong en souvenir de la répression de la Place de Tiananmen.

Un autre dossier

Jeudi, quatre d’entre eux, parmi lesquels Joshua Wong, Lester Shum, Tiffany Yuen et Janelle Leung, ont été condamnés, après avoir plaidé coupable le mois dernier de participation à un rassemblement illégal. Joshua Wong, qui est une des figures de la contestation hongkongaise les plus connues à l’étranger, a écopé de 10 mois de prison, une peine qui s’ajoute à celle de 13 mois et demi de détention qu’il purge actuellement pour sa participation à une autre manifestation pendant le mouvement de protestation de 2019. «Cette peine doit dissuader des gens de commettre des délits et de récidiver», a déclaré le juge Stanley Chan.