Maldives : Dix morts dans l’incendie d’un foyer d’immigrés

Au moins dix personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, jeudi, aux Maldives, dans l’incendie d’un foyer de travailleurs étrangers, ont indiqué les pompiers.

Les pompiers de Malé, capitale des Maldives, ont rapporté jeudi avoir «trouvé dix corps» à l’étage d’un immeuble détruit par l’incendie. Celui-ci s’était déclaré dans un garage de réparation automobile au rez-de-chaussée. L’archipel, connu pour être une luxueuse destination de vacances, connaît une densité de population parmi les plus élevées de la planète. Neuf Indiens et un ressortissant du Bangladesh sont décédés dans un foyer de travailleurs étrangers, a précisé un responsable des forces de l’ordre. Un porte-parole du service d’incendies et de secours a ajouté qu’il avait fallu quatre heures pour venir à bout du sinistre.