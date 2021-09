Europe : Dix morts dans l’incendie d’une unité Covid en Macédoine du Nord

Un violent incendie, provoqué par une explosion d’origine inconnue, a ravagé une unité Covid de Tetovo, une petite ville du nord-ouest de la Macédoine du Nord.

L’incendie s’est produit dans l’unité Covid-19 du centre hospitalier de Tetovo alors que l’ex-République yougoslave célébrait le 30e anniversaire de son indépendance, avec des festivités organisées à Skopje, notamment un défilé militaire et des forces de police ainsi qu’un concert de l’orchestre philharmonique national. L’explosion est survenue pour des raisons encore indéterminées. Cinq magistrats du parquet se sont rendus sur place pour tenter de déterminer les causes de la tragédie.

«Éteindre les flammes»

Plusieurs blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de la capitale. «Le combat pour la vie se poursuit toujours et tous les services se sacrifient et sauvent des gens», a déclaré Zoran Zaev, exprimant ses «profondes condoléances aux familles et à ceux qui sont proches des défunts» ainsi qu’une «convalescence rapide» aux blessés.