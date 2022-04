Egypte: Dix morts dans un accident de bus à Assouan

Égypte : Dix morts dans un accident de bus à Assouan

Quatre Français, un Belge et cinq Égyptiens ont perdu la vie dans le sud touristique du pays.

Dix personnes – quatre Français, un Belge et cinq Egyptiens - ont été tuées mercredi dans un accident de bus à Assouan. En outre, 14 autres personnes ont été blessées – huit Français et six Belges - et se trouvent dans un «état stable» après avoir été hospitalisées pour «des fractures, des ecchymoses et des blessures superficielles», précise un communiqué diffusé par le gouvernorat.