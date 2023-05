Mexique: Dix morts après l'attaque d’un rallye

Une attaque armée contre un groupe de pilotes amateurs de rallye a fait 10 morts et 9 blessés samedi dans la ville mexicaine d’Ensenada (nord), selon les autorités locales. Des automobilistes participant à une course tout-terrain étaient stationnés au bord d’une autoroute lorsque plusieurs hommes sont sortis d’une camionnette et ont tiré dans leur direction, a rapporté la municipalité d’Ensenada dans un communiqué.