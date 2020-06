Mexique

Dix morts dans une fusillade

Samedi, un centre de traitement des addictions a été le théâtre d’une fusillade, au Mexique. Le pays est fréquemment confronté aux homicides.

Une fusillade samedi dans un centre de traitement pour personnes droguées a fait dix morts dans l’État de Guanajuato (centre du Mexique), ont annoncé les autorités locales. Un groupe d’individus armés a surgi vers 16 heures (22 heures heure suisse) dans ce centre à Irapuato et a ouvert le feu, tuant neuf personnes sur le coup et en blessant une dixième qui est ensuite décédée à l’hôpital, selon le secrétariat à la sécurité publique de l’État. Des policiers et des responsables du parquet se sont rendus sur place et une enquête préliminaire a été ouverte.