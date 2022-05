Etats-Unis: Dix morts dans une fusillade à Buffalo, dans l’Etat de New York

États-Unis : Dix morts dans une fusillade à Buffalo, dans l’État de New York

Un homme armé a ouvert le feu dans un magasin d’alimentation de Buffalo dans l’État de New York, aux États-Unis, ce samedi 14 mai 2022, tuant dix personnes et en blessant trois autres.

Dix personnes ont été tuées par balles samedi dans un magasin d’alimentation de Buffalo, dans l’État de New York (nord-est des États-Unis) par un homme armé qui a été arrêté, a annoncé le quotidien local The Buffalo News, citant des sources policières.

«Dix personnes ont été tuées par un homme armé portant un gilet pare-balles et armé d’un fusil très puissant, et trois autres personnes ont été blessées, dont deux très gravement», a indiqué le journal, citant un responsable de la police sur les lieux du drame et une autre source proche de la police. La police de Buffalo a tweeté à 15 h 26 (19 h 26 GMT) que des policiers étaient «sur le lieu d’une fusillade de masse» dans le supermarché Tops, et que le «tireur est déjà en détention». «De nombreuses personnes ont été touchées par les tirs», selon la même source.